С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Средняя цена на нефть в 2018 году может составить 65-75 долларов за баррель, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я думаю, средние цены могут быть в районе 65-75 долларов, в таком диапазоне", — сказал он в интервью телеканалу РБК в кулуарах ПМЭФ.

Министры энергетики России и Саудовской Аравии в пятницу не исключили, что на встрече ОПЕК+ в июне будет принято решение о плавном увеличении добычи нефти. Со своей стороны президент РФ Владимир Путин разъяснил, что Россия и до решения президента США Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном вела консультации с Саудовской Аравией по будущему сделки ОПЕК+. По его словам, Россию вполне устраивает цена нефти в 60 долларов за баррель и она не заинтересована в бесконечном росте стоимости энергоносителей.

Цены на нефть в апреле и мае пробивали потолки четырехлетней давности, 17 мая стоимость нефти марки Brent впервые с 25 ноября 2014 года превысила психологическую отметку в 80 долларов за баррель. Торги пятницы закрылись снижением июльских фьючерсов на Brent на 3,17% — до 76,29 доллара за баррель на новостях о возможном смягчении условий сделки ОПЕК+.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.