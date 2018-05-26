С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Страны соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в течение месяца проработают варианты смягчения ограничений на добычу, при этом одним из вариантов является выход на уровни добычи, которые были при подписании соглашения, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Сегодня мы видим, что соглашение, которое действует до конца 2018 года, в рамках него мы имеем возможность корректировки той политики по сокращению… можно рассмотреть вопрос частичного снижения квот, которые были приняты", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ.

"Мы сейчас цифру не хотели бы называть, мы договорились о том, что в течение месяца мы проработаем этот вопрос дополнительно, чтобы очень тщательно проанализировав текущую ситуацию, выйти на какие-то параметры. Но могу сказать, что один из вариантов, который может быть рассмотрен, — это выход на уровни, которые были при подписании сделки, при подписании соглашения", — ответил Новак на вопрос о том, каким может быть увеличение квот на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

При этом в пятницу Новак, выступая на ПМЭФ, сообщил, что постепенное увеличение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ может начаться с третьего квартала текущего года, если будет принято такое решение. Эту же мысль высказал министр энергетики Саудовской Аравии, заявив, что возможное увеличение добычи в рамках венской сделки будет постепенным и может начаться во втором полугодии.

В то же время в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что дискуссии среди стран ОПЕК+ по данному вопросу продолжаются, а одним из вариантов может стать снижение уровня выполнения сделки с рекордных 152% в апреле до всего лишь 100%, чтобы охладить рынок после того, как цены на нефть выросли до 80 долларов за баррель из-за опасений сокращения ее предложения.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.