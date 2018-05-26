МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Компания "Русатом Оверсиз" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Комиссия по атомной энергии Иордании (КАЭИ) подписали соглашение о развитии проекта по изучению возможности строительства в Иордании атомного энергетического блока малой мощности по российским технологиям, сообщила КАЭИ.

Соглашение позволит сторонам провести совместное исследование возможности сооружение такого энергоблока.

Как сообщает иорданская сторона, проект строительства АЭС малой мощности представляется наиболее подходящим для запросов энергетического рынка, поэтому Иордания сосредоточится на этом проекте.

В конце 2017 года "Русатом Оверсиз" и КАЭИ подписали меморандум о взаимопонимании в области реакторов малой мощности. В соответствии с ним стороны тогда договорились о возможности проведения совместного технико-экономического обоснования для строительства реактора малой мощности российского проекта в Иордании.