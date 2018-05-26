С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Переговоры "Газпрома" и турецкой Botas по сухопутному участку второй нитки "Турецкого потока" заканчиваются, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сейчас заканчиваются, практически уже на стадии выхода переговоры между" Газпромом" и Botas по сухопутному участку второй нитки. По сухопутному (участку — ред.) в ближайшее время будет подготовлен протокол согласованный, коммерческие условия строительства и транзита газа по этой трубе", — сказал Новак в интервью телеканалу РБК в кулуарах ПМЭФ.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в строй в 2018 году; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходил 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.