МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Евросоюз готов потратить 200 тыс. евро на исследование «перекосов» в российской экономике для разработки нового комплекса антидемпинговых мер. Об этом сообщает RT, ознакомившийся с размещённой Брюсселем заявкой.

Под "перекосами" в Европе понимают в том числе чрезмерное влияние государства на экономическую сферу, создание комфортных условий на рынке для отечественных предприятий, а также активное госрегулирование финансового сектора.

Согласно тексту документа, подрядчик будет обязан рассмотреть предполагаемые случаи, когда российская сторона вмешивалась в политику ценообразования на товары из России.

В результате исследования планируется выработать комплекс соответствующих антидемпинговых мер.

"Москву едва ли можно обвинить в демпинге. Она, как и все страны-производители, скорее заинтересована в том, чтобы российские предприятия получали наибольшую прибыль", — рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По его мнению, данное обвинение является "стандартным манипулятивным приемом Евросоюза".