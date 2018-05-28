МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Московские суды на запрещали владельцу инвестиционной компании в сфере недвижимости O1 Group Борису Минцу покидать Россию, сказано в картотеке дел портала судов общей юрисдикции Москвы.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к ЦБ, и человека, знающего об этом от близкого знакомого акционера компании, сообщили, что Минц вместе с семьей уехал в Лондон.

Согласно картотеке суда, никакая мера пресечения в отношении него не избиралась. О каких-либо претензиях со стороны правоохранительных органов также не сообщалось.

Между тем, в настоящее время арбитражный суд Москвы ведет два крупных разбирательства с участием структур, подконтрольных Минцу. СМИ: Владелец O1 Group Минц с семьей уехал в Лондон

Санируемый банк "ФК Открытие" оспаривает в суде сделки со структурами O1 Group, которые, как считает временная администрация, причинили банку убытки в 34 миллиарда рублей. Как следует из материалов дела, в августе 2017 года банк приобрел облигации O1 Group Finance на сумму около 34 миллиардов рублей. Получив эти деньги, O1 Group Limited досрочно вернула "Открытию" ранее выданные кредиты, а также расторгла обеспечительные договоры с банком, по которым в залоге у банка находилось имущество компаний, связанных с O1 Group.

В банке считают, что из-за досрочного исполнения компанией O1 Group Limited обязательств по четырем кредитным договорам "Открытие" утратило обеспечение на сумму более 30 миллиардов рублей.

В O1 Group не соглашаются, что кредитору был нанесен ущерб, тем более в объеме 34 миллиардов рублей, так как кредиты были погашены в полном объеме. По мнению O1 Group, утрата обеспечения на эту сумму не является причинением ущерба. Представитель ответчиков также заявил, что по облигациям, которые частично выкупило "Открытие", гарантом выступила холдинговая компания O1 Group.

Компания O1 Properties владеет и управляет портфелем из 15 бизнес-центров в Москве общей арендуемой площадью 584 тысячи квадратных метров. Рыночная стоимость этого портфеля составляет, по данным компании, 4,34 миллиарда долларов. Пакеты акций O1 Properties арестованы в рамках разбирательства с "Открытием".

Второе масштабное разбирательство структуры Минца ведут с другой крупной санируемой кредитной организацией – Промсвязьбанком. Стороны заявили встречные претензии друг к другу. Банк требует признать незаконным выход из своего капитала накануне объявления о санации трех НПФ, в том числе фонда "Будущее", входящего в финансовую группу "Будущее", бенефициаром которой является Минц. До санации НПФ "Будущее" владел 10% Промсвязьбанка.

В том деле ПСБ требует также применить последствия недействительности сделок в виде взыскания с ответчиков — трех НПФ, их управляющих компаний и компании Promsvyaz Capital B.V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы контролировали Промсвязьбанк, — более 16 миллиардов рублей.

В свою очередь, управляющая компания НПФ "Будущее" заявила к ПСБ иск о взыскании 13,8 миллиарда рублей. Данную сумму банк, по мнению истца, незаконно удерживает на депозитах.