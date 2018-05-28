МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Стоимость реставрации картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", которую повредил вандал в Третьяковской галерее, на первом этапе может составить 5-10 миллионов рублей, сказал на брифинге заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее сообщалось, что Сбербанк принял решение взять на себя расходы по реставрации пострадавшей от вандализма картины.

"Точной суммы нет. Не проведены работы, чтобы понять программу восстановления картины. Первые результаты, возможно, могут появиться к концу этой недели, это зависит от специалистов-реставраторов… по разным оценкам, цифра на первом этапе может составить 5-10 миллионов рублей, но это не окончательная цифра", — сказал Кузнецов.

В пятницу в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по части 1 уголовной статьи 243 (повреждение объектов культурного наследия). Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.