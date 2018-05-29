МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Немецкая Uniper перевела под свой прямой контроль российскую энергокомпанию "Юнипро", говорится в материалах "Юнипро".

83,73% акций "Юнипро" принадлежало Uniper Russia Holding GmbH. — 100-процентному дочернему предприятию международного энергетического концерна Uniper SE. Согласно опубликованным во вторник сообщениям "Юнипро", 83,73% теперь напрямую принадлежат Uniper.

В октябре энергокомпания Fortum Oy и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum также выставил оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании. По ее результатам финская компания приобретает суммарно 47,12% акций Uniper.

Fortum надеется закрыть сделку по покупке акций Uniper в середине 2018 года, получив предварительно разрешения регуляторов. В конце апреля ходатайство Fortum одобрила комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями. Однако сделка не может быть закрыта до принятия поправок в 155 федеральный закон, говорил РИА Новости заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Андрей Цыганов.

Госдума 22 мая приняла во втором чтении проект поправок в федеральный закон №155, которые позволят, в том числе, офшорным компаниям, раскрывающим информацию о структуре собственности, участвовать в приватизации и приобретать доли в стратегических предприятиях РФ.

После пояснения Цыганова Fortum выпустила комментарий о том, что одобрение российским регулятором сделки по покупке 47% Uniper может быть отложено на несколько недель из-за принятия поправок в законодательство. До этого одобрение ФАС компания ждала в течение 30 дней после 28 апреля, когда было получение одобрение от правкомиссии РФ.