МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду принял отставку главы Алтайского края Александра Карлина. Врио главы региона назначен Виктор Томенко, который до настоящего времени занимал пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора — председателя правительства Красноярского края..

По словам помощницы Томенко, в настоящее время он находится в рабочей командировке в Москве.

Представитель правительства назвал Томенко грамотным специалистом из состава президентского резерва.