НОВОСИБИРСК, 28 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов предупредил предприятия ОПК, что могут возникнуть социальные проблемы, если они не научатся диверсифицировать производство.

"Колебания гособоронзаказа — это вещь традиционная. Бывают лучшие времена, бывают стабильные времена, а бывают времена, когда денег на выполнение обязательств не хватает. Цикличность — это не только специфика российского ОПК, так бывает во всем мире. Если мы не научимся парировать угрозы, связанные с падением гособоронзаказа, то наступает шоковая ситуация, назревают социальные взрывы и то, что с этим связано", — сказал Борисов на совещании с региональными властями и представителями ОПК Новосибирской области.

По его словам, предприятиям желательно иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30 — на военно-техническое сотрудничество и 30 — на гражданский сектор. "Это идеальная ситуация", — сказал Борисов.

При этом вице-премьер отметил, что предприятия Новосибирской области научились достаточно ритмично выполнять свои обязательства перед государством по гособоронзаказу. "Процент выполнения гособоронзаказа приближается к 100. Задолженность перед государством у вас минимальная", — сказал он.