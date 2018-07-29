ЛОНДОН, 29 июл — ПРАЙМ. Участники неформального саммита глав государств ЕС, который пройдет 20 сентября в Вене, обсудят предложения Великобритании по Brexit, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц на встрече с британским премьером Терезой Мэй.

Как говорится в сообщении канцелярии правительства Соединенного Королевства, Мэй и Курц встретились в пятницу перед началом фестиваля в Зальцбурге.

"У канцлера и премьера состоялась продуктивная дискуссия. Мэй рассказала Курцу о предложениях Британии к ЕС по условиям выхода из Евросоюза, а канцлер подтвердил, что Brexit будет включен в повестку неформальной встречи лидеров стран ЕС, которую Австрия примет 20 сентября", — говорится в полученном РИА Новости сообщении.

Стороны должны согласовать условия выхода из ЕС до октября. Сама встреча в Вене будет посвящена вопросам миграции.