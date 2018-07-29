ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. США ожидают, что Евросоюз откроет свои рынки для сельскохозяйственной продукции из Америки, заявил в воскресенье глава минфина США Стивен Мнучин.

"Мы в частности обсуждали соевые бобы, но… было ясно проговорено, что наша цель как часть общего соглашения заключается в том, европейцы должны открыть больше возможностей для наших фермеров и нашего сельского хозяйства", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что сельское хозяйство, за исключением соевых бобов, не входит в сферу переговоров ЕС и США о взаимной торговле в рамках достигнутых на текущей неделе договоренностей в результате встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа.

В ходе встречи в Вашингтоне Трапм и Юнкер договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами. Кроме того, Юнкер сообщил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема СПГ, в основном из США, если цены будут конкурентоспособными.