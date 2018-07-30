МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в Севастополе совещание по социально-экономическому развитию Крыма и ликвидации последствий засухи в регионе, сообщает пресс-служба кабинета.

"В Севастополе Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития республики Крым. Планируется обсудить ход реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года", а также ликвидацию последствий засухи в Крыму", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер по промышленности и торговле Дмитрий Козак, министры транспорта Евгенией Дитрих, природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, экономического развития Максим Орешкин и сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и глава Крыма Сергей Аксенов.

"Также председатель правительства России примет участие в церемонии открытия регулярного движения скоростного морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета 120М", — добавляется в сообщении.

Кроме того, в рамках поездки планируются рабочие встречи Медведева с Аксеновым и губернатором Севастополя Дмитриев Овсянниковым.