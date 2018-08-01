ВАШИНГТОН, 1 авг /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США, скорее всего, не поднимет в среду по итогам заседания базовую ставку, но даст сильный сигнал для поднятия ставки в сентябре, заявил РИА Новости в преддверие этого заседания ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт МакДоналд,

"Мы думаем, что не будет большого сюрприза по итогам встречи управляющих ФРС. Главное, что произойдет, ФРС объявит о сильном экономическом росте (в частности, 4,1% ВВП во втором квартале), что даст основу для поднятия ставки в сентябре", — сказал он.

Такого же мнения придерживаются эксперты CME Group. Согласно консенсус-прогнозу группы, по состоянию на вторник, 97% аналитиков считают, что Федрезерв сохранит ставку на текущем уровне 1,75-2%.

Итоги двухдневного заседания ФРС станут известны в среду, 1 августа, и, согласно данным бирж, рынок не ожидает повышения.

При этом сохраняется вероятность, что ФРС может удивить рынок. В частности, глава минфина США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что базовая ставка ФРС должна быть повышена, чтобы справиться с заявленным уровнем инфляции 2%.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,75-2% годовых в июне.