БЕРЛИН, 1 авг /ПРАЙМ/. Российский рынок остается привлекательным для немецкого автопроизводителя Opel, но решения о возвращении в страну пока не принято, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Россия является привлекательным рынком, и Opel имеет долгую историю в России. Мы регулярно анализируем все возможности для расширения нашего бизнеса на новые рынки. Однако относительно России до сих пор не принято никакого решения", — заявил представитель компании, добавив, что основным условием работы "любого нового бизнеса является прибыльность".

Американский концерн General Motors объявил в 2015 году о реструктуризации своего бизнеса в России, полностью свернув производство автомобилей на российских предприятиях и резко сократив модельный ряд, представленный на российском рынке. В рамках этого плана бренд Opel полностью ушел из России. В марте 2017 года французский автомобилестроительный концерн PSA Peugeot-Citroen объявил о приобретении за 2,2 миллиарда евро европейских подразделений GM — немецкой Opel и британской Vauxhall.