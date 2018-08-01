МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Минтруд РФ разработал законопроект, согласно которому предлагается вывести деятельность самозанятых граждан из сферы регулирования трудового законодательства, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Представляется необходимым внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации в части исключения деятельности самозанятых лиц и работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, из предмета регулирования трудового законодательства", — говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Поясняется, что отдельные виды деятельности — уход за детьми, репетиторство, уборка — на настоящий момент являются предметом регулирования трудового законодательства РФ. Но, как правило, эта деятельность осуществляется без оформления отношений, при этом отсутствует контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении самозанятых лиц.

Согласно документу, это обусловлено тем, что работодатель фактически не может нести обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, такие как заключение в письменной форме трудового договора, регистрация трудового договора с работником в органе местного самоуправления, уплата страховых взносов и других обязательных платежей, оформление страховых свидетельств государственного пенсионного страхования.

В целом деятельность осуществляется без оформления отношений, при этом отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении самозанятых. По мнению Минтруда, это свидетельствует о несовершенстве правового регулирования и необходимости внесения изменений в законодательство.