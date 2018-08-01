МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Следствие планирует новые аресты имущества в рамках расследования дела братьев Магомедовых, в том числе, и за границей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Планируются ряд арестов имущества за границей, и направлены запросы для правовой помощи", — заявил следователь в Тверском суде Москвы.

Кроме того, следствие предъявило новый эпизод по факту участия в преступном сообществе бежавшим за границу фигурантам дела братьев Магомедовых: директору "Глобалэлектросервиса" Эльдару Нагаплову и его предшественнику Вячеславу Кочетову.

"Нагаплову и Кочетову предъявлен новый эпизод по статье 210 (участие в преступном сообществе). На данный момент они заочно арестованы и скрываются за границей. Установлено, что Нагаплов скрывается в ОАЭ", — сказал следователь в суде.

Следствие также направило запросы в "офшорные страны" для правовой помощи в расследовании деятельности братьев Магомедовых. "Их бизнес строился на офшорных компаниях. Направлены в запросы разные страны: Багамские острова, Кипр и другие. Кроме того, по делу… ряд экспертиз, финансовая, строительная и другая", — сказал следователь в Тверском суде Москвы, где решается вопрос о продлении ареста братьям Магомедовым.

Совладелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в Москве в конце марта. МВД РФ обвинило их в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Виновными себя фигуранты дела не считают.