МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Акции корпорации Apple на открытии торгов среды растут в цене на 4,5% на позитивной квартальной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.38 мск бумаги Apple на американской бирже NASDAQ дорожают на 4,52%. Предыдущую торговую сессию, которая завершилась до публикации отчетности, акции компании закрыли ростом на 0,2%.

Во вторник после закрытия бирж Apple отчиталась о росте чистой прибыли за третий квартал 2017-2018 финансового года на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,5 миллиарда долларов. Прибыть на акцию составила 2,34 доллара, что на 40% выше прошлогоднего показателя. Выручка выросла на 17%, до 53,3 миллиарда долларов.

Компания также сообщила, что продажи iPhone и iPad выросли на 1%, наибольший объем продаж отмечен в США. В четвертом квартале Apple прогнозирует выручку на уровне 60-62 миллиарда долларов.

Инвесторы опасались, что акции Apple могут повторить судьбу бумаг Facebook и Twitter, котировки которых на прошлой неделе обвалились на 19% и 20,5% соответственно после публикации финансовых отчетов и прогнозов, разочаровавших участников рынка.