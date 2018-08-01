МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Совокупное состояние 24 российских миллиардеров за январь-июль 2018 года увеличилось на 13,956 миллиарда долларов, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), опубликованного агентством Блумберг.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает 500 богатейших людей мира.

Согласно данным BBI, самым богатым в России является основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние с начала года выросло на 675 миллионов долларов — до 20,4 миллиарда долларов. На втором месте в списке оказался основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, он нарастил свое состояние на 2,24 миллиарда долларов — до 20,3 миллиарда долларов. Третью строчку в рейтинге занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, его богатство увеличилось на 3,27 миллиарда долларов — до 19,9 миллиарда долларов.

Четвертое место в списке занимает один из основных акционеров "Норникеля" Владимир Потанин, который потерял 448 миллионов долларов, и чье состояние теперь оценивается в 18,5 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров крупнейший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко. Его капитал вырос на 2,13 миллиарда, до 15,9 миллиарда долларов.

Председатель совета директоров и основной владелец группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг стал шестым в рейтинге, он потерял за семь месяцев 699 миллионов долларов (состояние оценивается в 15,5 миллиарда долларов). Президент "Лукойла" Вагит Алекперов за январь-июль увеличил свое богатство на 2,91 миллиарда долларов, до 15,5 миллиарда.

Состояние предпринимателя Алишера Усманова увеличилось на 102 миллиона — до 14,6 миллиарда долларов. Роман Абрамович разбогател на 1,59 миллиарда долларов, в результате чего его капитал составляет 14,1 миллиарда долларов. Бизнесмен Михаил Фридман обеднел на 578 миллионов — до 13,7 миллиарда долларов. Состояние Геннадия Тимченко выросло на 2,46 миллиарда, до 13,6 миллиарда долларов.