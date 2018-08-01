МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Добыча нефти и газового конденсата в России в июле была на 40,54 тысячи баррелей в сутки ниже уровня добычи в октябре 2016 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В июле добыча нефти и газового конденсата РФ была на 40,54 тысячи баррелей в сутки ниже уровня добычи в октябре 2016 года. Рост добычи направлен на сохранение стабильности нефтяного рынка в рамках совместных усилий стран входящих и не входящих в ОПЕК", — сообщил Новак.

Это соответствует увеличению добычи примерно на 260 тысяч баррелей в сутки от уровня 100-процентного выполнения соглашения Россией, то есть сокращения добычи на 300 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В конце июня текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

Ранее Новак отмечал, что Россия готова нарастить свою добычу нефти и более чем на 200 тысяч баррелей в сутки, если это будет нужно для достижения общей цели ОПЕК+ по увеличению добычи в 1 миллион баррелей.