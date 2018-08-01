МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене, трейдеры ждут итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.03 мск курс евро к доллару снижался до 1,1665 доллара с 1,1692 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене опускался до 111,69 иены за доллар со 111,87 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос при этом на 0,17%, до 94,65 пункта.

Позднее в среду завершится двухдневное заседание ФРС США. Инвесторы ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 1,75-2%. Вместе с тем, участники рынка будут ждать подсказок относительно дальнейшей политики регулятора.

"Ожидается, что итоги сегодняшнего заседания ФРС будут не слишком отличаться от результатов предыдущего. Любые изменения в риторике регулятора будут минимальными" — приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson). По мнению эксперта, возможны незначительные корректировки в прогнозах Федрезерва относительно инфляции в США, а также возможных рисков из-за напряженности в торговле.

Валютные трейдеры также оценивают перспективы обострения глобального торгового конфликта. Минувшей ночью агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планируют предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. Ранее заявлялось о введении пошлин в размере 10%.