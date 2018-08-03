МЕХИКО, 3 авг /ПРАЙМ/. Решение властей Венесуэлы либерализовать рынок валюты, находящийся под жестким контролем государства, не смогло повлиять на курс "черного рынка", в десятки раз превышающий официальный.

В четверг учредительное собрание Венесуэлы утвердило закон об отмене ответственности за нарушения в обменной сфере. Он предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу. При этом предполагается, что курс боливара к доллару при свободном обращении снизится относительно показателей "черного рынка".

По данным сайта Dolar Today, в пятницу курс доллара на нелегальном рынке превысил 3,65 миллиона боливаров, что даже немного выше предыдущих показателей. В официальной обменной системе DICOM за доллар дают всего 114,5 тысячи.

С 2003 года все валютные операции в Венесуэле находятся под жестким контролем государства. Это привело к появлению курса "черного рынка", который в десятки раз отличается от официального.

С инициативой изменить законодательство в части оборота иностранной валюты для привлечения иностранных инвестиций выступил в конце июля президент Николас Мадуро. Тогда же он объявил о предстоящей с 20 августа деноминации национальной валюты, с который будут убраны сразу пять нулей.