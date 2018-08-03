МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об участии работников с правом совещательного голоса в работе коллегиальных органов управления предприятий и организаций, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Право представителей работников на участие в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса может устанавливаться федеральными законами, учредительным документом организации, внутренним регламентом, иным внутренним документом организации, коллективным договором, соглашениями", — говорится в законопроекте.

Отмечается, что представители работников, участвующие в заседаниях коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса, несут ответственность за разглашение государственной, служебной или коммерческой тайны, ставшей им известной в связи с этим участием.

"В случае, если для участия в заседании коллегиального органа управления организации требуется наличие допуска к соответствующей тайне, указанные представители работников должны получить такой допуск в порядке, установленном законодательством Российской Федерации", — отмечается в документе.