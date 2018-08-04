ВАШИНГТОН, 4 авг /ПРАЙМ/. Торговый представитель США объявил, что Вашингтон рассматривает оправданность участия Турции в системе преференций для импорта в США определенных товаров (Generalized System of Preferences — GSP), сообщается на сайте торгового представителя США.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа обеспокоена соблюдением Турцией критерия доступа к рынку GSP", — приводятся в сообщении слова заместителя торгового представителя США Джеффри Джерриша.

"Мы надеемся, что Турция будет работать с нами для решения проблем, которые привели к новому пересмотру их беспошлинного доступа к рынку Соединенных Штатов", — отметил он.

Также отмечается, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США стоимостью 1,78 миллиарда долларов. В свою очередь, в США из Турции в прошлом году по программе GSP было поставлено товаров на 1,7 миллиарда долларов, что составляет долю коло 17% от всего турецкого экспорта в США.