МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ространснадзор проведет проверку авиакомпании "Ютэйр-Вертолетные услуги" после катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Будем проверять компанию "ЮТэйр-Вертолетные услуги". На место катастрофы выехал замначальника управления по Сибирскому федеральному округу", — сказали в Ространснадзоре.

В Центральном аппарате службы создано три штаба: в территориальном управлении Сибирского федерального округа и в Уральском федеральном округе, добавили там же.

По предварительным данным, авария произошла в субботу около 10.00 по местному времени (06.00) в районе Ванкорского месторождения. СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.