МИНСК, 4 авг — ПРАЙМ. В Белоруссии активно идет процесс отказа от использования иностранной валюты внутри страны, сообщил глава Нацбанка республики Павел Каллаур.

"Потери страны от долларизации значительны и сконцентрированы в области курсовых и инфляционных рисков… Национальный банк совместно с правительством в последние годы последовательно осуществляют мероприятия по максимальному уходу от использования валюты внутри страны. Из последних новаций — изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют возможность уплаты практически любого налога в иностранной валюте", — рассказал Каллаур в интервью газете "Республика", опубликованном в субботу.

По словам главы Нацбанка, в стране предполагается установить "исчерпывающий узкий перечень случаев использования валюты во внутренних расчетах с одновременным отказом от разрешительного порядка проведения таких операций для отдельных субъектов хозяйствования". Каллаур считает, что необходимо полностью отказываться от "точечных преференций в области валютного законодательства".

"Выработана согласованная с министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан правительством", — заметил глава Нацбанка.

Он убежден, что дедолларизацию необходимо проводить вместе с либерализацией валютного законодательства. По его словам, ряд шагов в этом направлении сделан. Это, в том числе, отказ от использования паспортов физлиц при совершении операций купли-продажи иностранной валюты в банках, отмена целевой покупки валюты, обязательной продажи валютной выручки и другие.

"Именно комплексная и параллельная реализация мероприятий в обоих направлениях должна дать синергетический эффект. Хотя, несомненно, многое зависит от психологии и долговременной привычки все измерять в условных единицах. Но если раньше, при высокой инфляции, манипулирование долларами в расчетах еще как-то было оправданно, то при стабилизации национальной валюты необходимо и все расчеты в ней проводить, и договорные отношения номинировать в белорусских рублях", — добавил Каллаур.