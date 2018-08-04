МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Пассажиры разбившегося в Красноярском крае вертолета Ми-8, который принадлежал "ЮТэйр-Вертолетные услуги" (входит в группу "ЮТэйр"), были застрахованы в "Согазе", следует из информации, размещенной на сайте вертолетного оператора.

Там сообщается, что АО "ЮТэйр-Вертолетные услуги" во исполнение требований закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров заключило договор страхования на срок с 1 января по 31 декабря 2018 года. "Страховщик —… АО "Согаз", — говорится на сайте.

Согласно закону об ОСГОП, пострадавшим пассажирам в зависимости от тяжести травм предусмотрена выплата в размере до 2 миллионов рублей. Выплата на случай смерти составляет 2 миллиона рублей (+25 тысяч рублей на погребение). Выплата на случай причинения вреда имуществу пассажира составляет до 23 тысяч рублей.

В компании "Согаз" на запрос РИА Новости пока не ответили.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в субботу утром недалеко от города Игарка на севере Красноярского края. Находившиеся на борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.

По предварительным данным, два вертолета авиакомпании выполняли взлет вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлетел вертолет Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым — Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию. Ми-8АМТ по неустановленным причинам столкнулся с внешней подвеской Ми-8, упал, разрушился и сгорел. Вертолет без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал.