МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 30,6 миллиарда рублей на поощрение регионов, обеспечивших в 2017 году максимальный прирост поступлений налога на прибыль в федеральный бюджет. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в документе.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу на заседании правительства сообщил, что эти средства будут распределены между 63 регионами в виде премии за улучшение бюджетных показателей и стимула к дальнейшему увеличению собственных доходов. Регионы смогут распорядиться этими деньгами по собственному усмотрению.

Кроме этого, правительство РФ выделило 5 миллиардов рублей аграриям на приобретение горюче-смазочных материалов. Медведев в пятницу заявил, что компенсации аграриям в размере 5 миллиардов рублей в связи с ростом цен на ГСМ должны поступить в регионы РФ как можно скорее. Это позволит сельхозпроизводителям закупить порядка 90 тысяч тонн топлива. Он попросил Минсельхоз и Минфин ускорить решение этого вопроса.

Правительство также выделило 2,1 миллиарда рублей на финансирование части затрат при реализации проектов производства пассажирских вагонов.

Помимо этого, кабмин одобрил выделение 1,014 миллиарда рублей для создания новых ученических мест в общеобразовательных школах Костромской, Саратовской областей и Краснодарского края, 441,7 миллиона рублей — на строительство дошкольных учреждений в республике Северная Осетия — Алания и 104,5 миллиона рублей — на оздоровление Телецкого озера в республике Алтай.