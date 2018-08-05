КАИР, 5 авг /ПРАЙМ/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье принял российскую делегацию во главе с заместителем министра промышленности и торговли РФ Георгием Каламановым.

Согласно сообщению канцелярии главы Египта, на встрече присутствовало также руководство российской компании, производителя пассажирских вагонов "Трансмашхолдинг".

Глава египетского государства в ходе беседы с российской делегацией "положительно оценил рост стратегических отношений между Египтом и Россией в разных сферах и заявил о желании Каира продолжить их укрепление, в частности в сфере торговли и промышленности".

"Президент отметил также сотрудничество Египта и России в области железнодорожного транспорта, заявив о желании Египта получить лучшее предложение как по финансовым условиям, так и по условиям контракта на поставку новых пассажирских вагонов для железных дорог Египта", — сообщает канцелярия президента ас-Сиси.

Глава государства добавил, что египетская сторона также ждет от потенциального поставщика пассажирских вагонов локализацию производства в Египте и передачу опыта. Ас-Сиси отметил, что Египет планирует построить в будущем 2000 километров железных дорог, а также железнодорожные станции.

Ранее Минпромторг РФ сообщил о том, что Россия и Египет на межправкомиссии 23 мая в Москве обсуждали поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов "Трансмашхолдинга" Египту.

В свою очередь министр транспорта Египта Хишам Арафат заявлял о том, что Каир намерен до конца мая определиться с приобретением 1300 пассажирских вагонов на общую сумму более 19 миллиардов египетских фунтов (1,070 миллиарда долларов), что станет крупнейшей сделкой в истории египетских железных дорог.