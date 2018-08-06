БРЮССЕЛЬ, 6 авг /ПРАЙМ/. Ожидаемое вступление в силу возобновленных после выхода США из сделки по Ирану санкций не застигнет ЕС врасплох — пакет защитных мер был разработан заблаговременно, но станет первым настоящим тестом на способность Европы обеспечить сохранность СВПД и продемонстрировать Тегерану серьезность свои намерений.

Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В частности, в 90-дневный срок, то есть до 6 августа, должны быть восстановлены санкции против приобретения Ираном долларовых банкнот, санкции против торговли золотом и драгоценными металлами, санкции против продаж Ирану графита, алюминия, стали, угля и программного обеспечения для производства, санкции по приобретению иранской валюты и суверенного долга.

В обмен на снятие санкций Иран ранее пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

В качестве защитной меры от последствий односторонних санкций США в отношении Ирана ЕС ранее применил положения "блокирующего постановления", запрещающего европейским компаниям выполнять ограничительные меры третьей стороны и позволяющего не признавать экстерриториальные судебные решения. Впервые такие меры ЕС применил в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от американских санкций.

Документ от 22 ноября 1996 года, который носит длинное название — "О защите от последствий экстерриториального применения законодательства, принятого третьей страной, и действий, основанных на нем или вытекающих из него", был составлен таким образом, что позволяет исполнительным органам ЕС "добавлять или исключать законы из приложения к правилам". Благодаря этому постановление было задействовано и в случае новых санкций США против Ирана.

Статья четвертая постановления гласит, что "никакое решение суда или административного органа, находящегося за пределами сообщества, прямо или косвенно применяющего законы, указанные в приложении,… не признаются и не подлежат исполнению каким-либо образом". При этом ни одно лицо, упомянутое в документе, "не должно выполнять, будь то непосредственно или через дочернее или иное посредническое лицо, активно или преднамеренно, какое-либо требование или запрет, включая просьбы иностранных судов, основанные на законах, указанных в приложении". Постановление предусматривает также наказание за выполнение указанных санкций. Согласно девятой статье, "каждое государство-участник должно определить санкции в случае нарушения соответствующих положений", и "такие санкции должны быть эффективными и соразмерными".

Таким образом, ЕС рассчитывает защитить интересы европейских экономических операторов, сотрудничающих с иранской стороной. Если эта мера сработает, взаимодействие в сфере торговли и финансов продолжится, и Иран получит косвенные гарантии, что предусмотренные ядерным соглашением экономические выгоды могут быть защищены от воздействия американских санкций. Однако многие крупные европейские компании могут покинуть иранский рынок из-за опасений санкций США, поэтому акцент в своих мерах ЕС делал на инвестиционную поддержку малого и среднего бизнеса.

Данная мера была принята в рамках пакета решений, призванных сохранить приверженность Ирана соглашению, которое ЕС считает стратегически важным для своей внешней политики и безопасности.

ЕС также планировал устранить препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком решений "в рамках бюджетных гарантий ЕС" о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране. "Это позволит ЕИБ поддержать инвестиции ЕС в Иран и может быть полезно, в частности, для малых и средних компаний. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", — поясняла ранее Еврокомиссия. Кроме того, ЕК предлагала странам Евросоюза разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью, в случае санкций США против организаций ЕС, участвующих в таких сделках.

В начале ноября должны вступить в действие санкции против судоходного и судостроительного сектора в Иране, санкции на нефтяные и нефтехимические транзакции с государственными компаниями Ирана, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана, санкции за андеррайтинг финансовых услуг и страховок, а также санкции против энергетического сектора Ирана.

В начале июня министры иностранных дел и экономики стран "евротройки" направили вместе с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини письмо госсекретарю и министру финансов США, в котором призвали их вывести из-под действия санкций по Ирану европейские компании в ключевых секторах. В письме упоминались сферы фармацевтики и здравоохранении, а также просьба об исключении для ключевых секторов — энергетики, автомобилестроения, гражданской авиации и инфраструктурных проектов, сохранении надлежащих банковских и финансовых каналов. В середине июля Могерини сообщила, что получила отрицательный ответ из США.

Ранее иранские официальные лица неоднократно заявляли, что Европа должна не на словах, а на деле продемонстрировать готовность обеспечить механизмы обеспечения иранской ядерной сделки. ЕС заявлял, что будет придерживаться соглашения до тех пор, как в нем остается Иран.