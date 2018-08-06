ПЕКИН, 6 авг /ПРАЙМ/. Академия общественных наук Китая недавно выпустила доклад о том, что граждане страны в попытке преуспеть во всем и помочь государству в экономическом развитии практически перестали отдыхать, в связи с чем ученые рекомендуют к 2030 году сократить в стране рабочую неделю до 4 дней и увеличить продолжительность выходных и официальных каникул.

В опубликованном ранее докладе аналитики отмечают, что в Китае наблюдается неблагоприятная тенденция, когда сотрудники различных компаний работают с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю, у такого графика даже появилось свое обозначение — "996". По причине постоянной занятости и необходимости присутствия в офисе, люди перестали посвящать время саморазвитию, живому, а не виртуальному общению с друзьями и семьей, что в будущем может привести к появлению психологических заболеваний.

Специалисты считают, что для большей эффективности работы, а также для создания более благоприятной среды для счастливой нации нужно ввести 36-часовую рабочую неделю, продлить официальные каникулы и обеспечить оплачиваемый отпуск для всех категорий граждан по всей стране. Отмечается, что для создания условий качественной жизни прежде всего необходимо предоставить людям возможность в достаточной мере отдыхать.

ОПАСЕНИЯ УЧЕНЫХ

Ученые академии общественных наук изучили вопрос, взвесили все "за" и "против" и в итоге выступили с предложением ввести к 2030 году на территории всей страны рабочий график "четыре рабочих дня – три выходных", при этом продолжительность рабочего дня не должна превышать девяти часов.

Первой стадией перехода к новому графику должен стать перевод на систему "четыре-три" крупных и средних госучреждений преимущественно в развитой восточной части Китая. Такой переход, по мнению ученых, должен быть осуществлен в период с 2020 по 2025 год. Далее данная практика должна постепенно распространиться и на Центральный Китай, а к 2030 году стать нормой на всей территории КНР.

Среди сторонников сокращения рабочей недели преимущественно те, кто работает в офисе по обычному графику, некоторые считают, что современные технологии позволяют намного быстрее выполнить любую работу, и очень часто многие клерки просто досиживают до конца рабочего дня.

"Мне кажется, что перейти на 4 рабочих дня было бы разумно, особенно для государственных предприятий, тогда можно правильно распорядиться временем и не растягивать работу на целый день, лишь бы было чем заняться, а делать ее быстро. Тогда можно и отдыхать достаточно, и работать эффективно", — рассказала РИА Новости девушка по фамилии Хуа, которая работает в офисе по графику с 9.00 до 18.00.

По ее словам, "вообще, особой необходимости постоянно находиться в офисе для представителей многих профессий в наше время нет смысла, потому что некоторые специалисты уже давно работают дистанционно, сами организуют свое время и работают на результат. Сейчас в интернете можно заказать все — перевод, статью, бухгалтерские услуги, любые консультации".

ОТ МАЛОГО К БОЛЬШЕМУ

Китай, в отличие от большинства стран, перешел на пятидневную рабочую неделю фактически только 23 года назад, тогда два выходных подряд были чем-то из ряда вон выходящим для страны, которая как раз вступала в эру активного экономического развития и промышленного бума. На тот момент нормой считалась шестидневная рабочая неделя по 8-10 часов в день, однако она не сумела зарекомендовать себя в качестве эффективной.

После того, как страна перешла на пятидневку, у жителей Китая появилось больше свободного времени, которое они стали тратить на поездки и изучение своей родины, что спровоцировало значительное развитие туристической индустрии и сферы развлечений.

Но вот готова ли страна к переходу на четырехдневную рабочую неделю? Нужно ли ей это? Когда исследование было опубликовано, мнение жителей страны несколько разделилось, судя по комментариям в социальных сетях, люди не верят в реальность столь кардинальных перемен и надеются хотя бы иметь гарантированный оплачиваемый отпуск.

Ряд пользователей возмущает факт того, что в некоторых компаниях даже не могут гарантировать отдых в выходные для своих сотрудников, поэтому мысли о "четырехдневке" стоит отбросить на ближайшее столетие. Другая часть аудитории требует по меньшей мере обеспечить для всех слоев населения оплачиваемый отпуск и часы переработки.

В докладе приводятся результаты опроса, согласно которому 40,1% респондентов сообщили, что у них нет ежегодного оплачиваемого отпуска, 4,1% имеют право на отпуск, но не могут им воспользоваться, еще 18,8% также имеют отпуск, но их график недостаточно гибкий, поэтому взять отпуск не получается, только 31,1% опрошенных отметили, что у них есть оплачиваемый отпуск и они им пользуются по своему усмотрению.

Согласно трудовому законодательству, преимущественно это применимо к госкомпаниям и учреждениям, каждый сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Вот только его продолжительность варьируется от стажа работы: так, при стаже до 10 лет сотрудник получает 5 дней отпуска, при стаже от 10 до 20 лет – 10 дней, и только после 20 лет работы можно получить 15 отпускных дней. Безусловно, в некоторых частных и иностранных компаниях отпуск может быть больше или меньше в зависимости от условий, на которые согласится сотрудник.

Помимо этого, есть еще и официальные праздничные выходные на Китайский Новый год, День основания КНР, Первое мая, которые все пытаются использовать для поездок в родные города или путешествий, что становится настоящим испытанием для транспортной системы страны.

ГЛАВНОЕ — РАСПРЕДЕЛИТЬ ВРЕМЯ

Молодежь придерживается мнения, что сейчас Китай находится на пути активного развития и упускать возможности, которые молодые люди могут получить при нужном усердии, она не хочет.

"Совершенно бессмысленно вводить три выходных, особенно сейчас, когда все настолько активно развивается. Ты знаешь, что китайцы работают очень усердно, и даже сейчас многие работают и в выходные, некоторые мои коллеги работают каждые выходные", — поделилась с РИА Новости Чжан Цян, работающая в отделе кадров одного их крупнейших банков Китая.

Она отметила, что "если даже когда-нибудь и введут систему "четыре-три", то мы все равно будем продолжать работать минимум пять дней в неделю, и по выходным тоже, пусть другие отдыхают".

"Что касается свободного времени, то я просто умею его распределять. Несмотря на то, что я работаю очень много, мне хватает время и на походы в бассейн, на занятия по латыни, истории, рисованию, на встречи с друзьями и поездки. Я просто не трачу время впустую", — добавила девушка.

КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ЕСТ

Среди противников предложения по сокращению рабочей недели также и те, кто занят в сфере обслуживания, так как их заработок напрямую зависит от отработанного времени и приложенных усилий.

"Я работаю по 10-12 часов в день, каждый день, в месяц у меня максимум три выходных дня, но меня это устраивает. В нашей работе так: работаешь — получаешь деньги, отдыхаешь — не получаешь ничего. Поэтому для меня такие идеи, как сокращение рабочей недели, ничего не значат, это скорее важно для "белых воротничков", — рассказала массажистка Ма Цзяньмэй.

Она отметила, что, конечно, устает, но не хочет работать меньше.

Ее поддержал и представитель небольшого агентства недвижимости Юн Ган, которого вполне можно отнести к "белым воротничкам". Он также придерживается позиции, что "кто работает, тот ест". "Наше агентство работает всю неделю, и в выходные у нас работы особенно много, так как это самое удобное время для просмотра квартир. Я всегда рад, когда у меня есть клиенты, в выходной я лучше буду работать, чем гулять в парке или смотреть телевизор".

Сотрудник китайского отделения европейской консалтинговой фирмы Ecovis, специализирующийся на вопросах трудового права в КНР Ричард Хоффман также является сторонником тех, кто верит в актуальность существующей системы. В разговоре с РИА Новости он отметил, что "реализация такой инициативы (о переходе на 4-дневную рабочую неделю — ред.) сомнительна".

"У нас в Китае более 100 сотрудников, и как современная быстро развивающаяся компания мы считаем, что необходим баланс работы и отдыха: наши сотрудники могут работать и part-time, и по полноценному графику. Но при этом большинство сотрудников все же работают 5 дней в неделю и не хотят работать меньше. На мой взгляд, пятидневная рабочая неделя в Китае сохранится, потому что именно этого хотят китайские сотрудники", — сказал Хоффман.