МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Акции "Русала" дорожают на Гонконгской фондовой бирже в понедельник после выхода сильной финансовой отчетности за первое полугодие 2018 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.25 мск ценные бумаги "Русала" дорожают в Гонконге на 1,36% — до 2,23 гонконгских доллара. При этом ранее в ходе торгов ценные бумаги компании подскочили в цене на 6,4% до 2,34 гонконгского доллара.

Чистая прибыль "Русала" по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года вдвое, до 952 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 14,1%, выручка увеличилась на 4,9%, до 4,997 миллиарда долларов. Чистая прибыль "Русала" по МСФО в I полугодии выросла в 2 раза

При этом во втором квартале чистая прибыль "Русала" упала относительно предыдущего квартала на 25%, до 408 миллионов долларов. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 3,5%, до 552 миллионов долларов, выручка упала на 18,9%, до 2,253 миллиарда долларов.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.