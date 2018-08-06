МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Дмитрий Пожидаев, ранее занимавший должность старшего советника гендиректора Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), возглавил структуру, говорится в сообщении УК.

"Генеральным директором ООО "УК ФКБС" назначен Дмитрий Сергеевич Пожидаев, ранее занимавший должность старшего советника генерального директора компании", — говорится в сообщении.

Полномочия Алексея Кузнецова, занимавшего пост гендиректора со дня основания УК, прекращены в связи с переходом на другую работу.

Дмитрий Пожидаев перешел на работу в УК в декабре 2017 года, перед этим занимал должность замдиректора департамента финансового оздоровления Банка России. В 2002-2008 годах Пожидаев работал в ряде крупных банков, в 2008-2014 годах занимал различные должности в Агентстве по страхованию вкладов.

Закон о создании ФКБС, формируемого за счет средств ЦБ для финансирования санации банков в рамках мероприятий по предупреждению их банкротства, был принят в мае прошлого года. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС три крупных банка: "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк. Позднее регулятор взял на санацию банк "Траст", "Рост-банк", "Советский", Автовазбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.