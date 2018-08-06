МЕХИКО, 6 авг /ПРАЙМ/. Уровень инфляции в Венесуэле по итогам июля превысил 82700% в годовом исчислении, сообщил глава комиссии по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман.

"Индекс инфляции в июле – 125%, накопленная – 10664,7%, годовая – 82766%. Дневная — 2,7%. Это причина, по которой венесуэльцы протестуют на улицах. Нет зарплаты или увеличения зарплаты, которую уносит эта гиперинфляция", – написал Гусман в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что считает возможным достижение Венесуэлой уровня инфляции по итогам года в один миллион процентов.

Официально власти Венесуэлы перестали сообщать об уровне инфляции в 2015 году.