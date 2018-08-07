МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Китайские производители высокотехнологичных компонентов попадут под косвенное влияние новых пошлин США в случае их введения, пишет международное рейтинговое агентство Moody's.

Агентство ссылается на заявление США от 1 августа, когда Белый дом подтвердил планы ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов.

Если учесть широкий перечень китайских товаров, на которые нацелены новые пошлины США, производители компонентов для электроприборов, таких как компьютеры, компьютерные аксессуары, видео- и аудиотехника, окажутся под косвенным влиянием, отмечает Moody's. По оценке агентства, основанной на данных Бюро переписи населения США, около 30% общего экспорта Китая в США в 2017 году включало электронную продукцию.

"Новый список товаров расширяет категорию компаний, оцениваемых Moody's, которые окажутся под влиянием планов США по пошлинам, потому что он включает более широкий спектр продуктов, чем предыдущие списки", — приводятся в релизе слова вице-президента и старшего аналитика агентства Лины Чой (Lina Choi).

Китай и США 6 июля этого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.