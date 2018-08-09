ВАШИНГТОН, 8 авг /ПРАЙМ/. Новые санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери предусматривают запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения, заявил в среду журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США

"Самым значительным будет введение презумпции отказа в отношении всех товаров двойного назначения, связанных с национальной безопасностью… Сейчас решение о выдаче лицензий на поставку этих товаров принимается для каждого конкретного случая. Но когда санкции вступят в силу, мы по умолчанию будем отклонять такие запросы", — сказал он.