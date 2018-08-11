АКТАУ (Казахстан), 11 авг /ПРАЙМ/. Порт Курык важен не только для Казахстана, но и для всей Евразии, он увеличит транзитный потенциал каспийского региона, заявил в субботу президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Завершили второй этап мультимодального хаба — порта Курык… Этот проект важен не только для нашей страны, но и для всей Евразии, в особенности для соседних, братских государств", — сказал Назарбаев в ходе торжественного мероприятия по случаю презентации мультимодального транспортного хаба — паромного комплекса порта Курык.

По его словам, порт Курык даст возможность через Турцию и Средиземное море выходить в страны Европы. "Это исторический проект, который увеличит транзитный потенциал всего региона", — сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что "важным направлением является развитие транспортного потенциала страны". "Казахстан имеет огромную территорию, девятую в мире, поэтому транспортные связи для нас имеют внутри страны большое значение и для того, чтобы торговать с соседями. В этой связи подключение к межконтинентальной евразийской транспортной системе — это стратегическая задача для нашей страны, уверен, это помогает всем нашим соседям", — заявил Назарбаев.

Порт Курык включен в сеть международных транспортных коридоров. К акватории порта подведены железнодорожные и автомобильные магистрали. Пропускная способность железнодорожно-паромного и автомобильного комплекса составляет более 7 миллионов тонн в год. В материалах, распространенных в ходе мероприятия, отмечается, что сервисная инфраструктура с зоной таможенного обслуживания порта будет обрабатывать транспортные средства не более 30-40 минут, а ключевые объекты порта Курык будут способствовать развитию терминально-складской инфраструктуры.