МОСКВА, 11 авг /ПРАЙМ/. Акционер автомобилестроительной компании Tesla подал в суд на главу корпорации Илона Маска после его сообщения в Twitter о том, что он может перевести компанию в непубличный статус, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на документ.

Иск в отношении главы компании и самой корпорации подал акционер Калман Исаак. По данным агентства, другие инвесторы Tesla также начали обращаться в суды с подобными жалобами. Как ожидается, впоследствии эти дела могут объединиться в одно производство.

"Поскольку Маск… выдал неверную и в существенной мере вводящую в заблуждение информацию, продавцы ценных бумаг Tesla, играющие на понижение, вынуждены были покрывать свои позиции, покупая бумаги компании по искусственно завышенным ценам 7 августа, после 12.48. Очевидно, что все покупатели ценных бумаг Tesla также пострадали (от этого)", — говорится в исковом заявлении акционера.

На этой неделе Маск написал в своем Twitter, что он рассматривает вероятность превращения Tesla в частную (непубличную – ред.) компанию путем обратного выкупа акций по 420 долларов за бумагу. Сейчас он владеет примерно 22% акций компании. Он также отметил, что не планирует продавать свою долю в компании в любом случае.

Позднее Маск в своем блоге опубликовал обращение к сотрудникам Tesla, в котором заявил, что преобразование компании в непубличную поможет создать условия для ее оптимальной работы. По его словам, цена акций Tesla сейчас подвержена сильным колебаниям, что "существенно отвлекает" сотрудников и акционеров. Он также отметил, что реакция общественности на финансовые результаты компании иногда заставляет принимать решения, которые направлены исключительно на краткосрочную перспективу. При этом Маск подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. После этого сообщения акции компании подскочили на 11%, до 379,74 доллара за бумагу.