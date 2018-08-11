КИЕВ, 11 авг — ПРАЙМ. Решения суда о задержании российского судна Mekhanik Pogodin, которое накануне зашло в Херсонский морской торговый порт и принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ, пока нет, команду не задерживали, сообщает в субботу агентство УНН со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины.

Накануне постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности Украины обнаружила в украинском порту российское судно, которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ, судно ожидает арест. Название компании не уточняется.

"Судно Mekhanik Pogodin принадлежит компании, на которую СНБО (Совет национальной безопасности и обороны – ред.) наложило санкции. То есть приняты меры блокировки активов. На данный момент команда (судна) не задержана. Но пока с судном разбираются. Также пока нет санкции судебной по его задержанию, над этим работают", — цитирует УНН источник.

Источник агентства отметил, что на данный момент судно покинуть Херсонский торговый порт не может.