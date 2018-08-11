РИМ, 11 авг — ПРАЙМ. Нынешнее падение турецкой лиры должно образумить тех, кто продолжает сомневаться в важности существования евро, считает министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези.

"Происходящее в Турции должно заставить нас задуматься… Это преимущество — находиться внутри такой прочной зоны, как Европа, способной иметь сильную единую валюту для многих различных государств и создавать между этими государствами защитную систему в случае возникновения проблем. Напротив, валюта, которая апеллирует лишь к своей национальной системе, может не предоставить такие же гарантии перед лицом финансового кризиса и спекулятивных атак", — заявил глава итальянского МИД в интервью, которое в субботу опубликовала газета Il Foglio.

"Происходящее в Турции должно быть внимательно оценено теми, кто продолжает сомневаться, является ли обладание такой валютой, как евро, позитивным фактором или нет. Для меня — является", — резюмировал Моаверо Миланези.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно, что вызвало очередное падение турецкой лиры до исторического минимума. Она падала до 6,62 за доллар, потеряв за сутки почти 20% своей стоимости.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".