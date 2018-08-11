ГИФХОРН (ФРГ), 11 авг — ПРАЙМ. Обоснования для новых санкций США в адрес России вызывают много вопросов, заявил РИА Новости премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль.

Он принял участие в субботу в мероприятии, посвященном перспективам германо-российских отношений.

"Если США планируют новые санкции в связи с обращением в России с боевыми веществами, то у меня возникает много вопросов, начиная с самих обстоятельств дела. Я юрист, и поэтому я придаю большое значение тому, чтобы обвинения, которые выдвигаются, могли быть доказаны. Сейчас у меня нет уверенности в этом", — сказал Вайль.

Премьер-министр добавил, что "справедливо обратное: нам не нужно еще больше санкций, нам нужно больше сотрудничества, больше диалога".

Администрация США 8 августа объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери.

В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. США встали на сторону своего союзника, выслав из страны 60 российских дипломатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что преждевременно говорить о возможных контрмерах в связи с новыми санкциями США из-за Солсбери, пока непонятно, о чем речь. Он добавил, что такая увязка санкций с ЧП в Британии категорически неприемлема и незаконна.