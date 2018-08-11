МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Правоохранители задержали бывшего заместителя главы одного из коммерческих банков Москвы за кражу 800 миллионов рублей, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка по подозрению в хищении 800 миллионов рублей", — рассказала она.

Установлено, что подозреваемый и иные лица из числа сотрудников банка заключили с коммерческой организацией кредитные договоры на общую сумму 800 миллионов рублей. Затем полученные заемщиком деньги они перевели на счета подконтрольных банку организаций. Впоследствии злоумышленники не выполнили взятые на себя обязательства по возврату денег на счета заемщика, а затем и на счета кредитора.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество", — отметила Волк.

Одна добавила, что в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде залога.

Источник в правоохранительных органах пояснил РИА Новости, что речь идёт о бывшем замглавы Межтопэнергобанка. В июле 2017 года ЦБ РФ отозвал у банка лицензию на осуществление банковских операций.