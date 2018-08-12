АКТАУ, 12 авг — ПРАЙМ. Страны Каспия создадут Каспийский экономический форум, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран", — сказал Путин в ходе заседания Каспийского саммита.

В казахстанском городе Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.