АКТАУ, 12 авг — ПРАЙМ. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил провести I Каспийский экономический форум в 2019 году в его стране.

В казахстанском городе Актау проходит встреча лидеров России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, по итогам которой будет подписан исторический для региона документ — конвенция о статусе Каспийского моря, работа над ним велась 22 года.

"Проведение первого каспийского экономического форума в 2019 году, убежден, станет подтверждением готовности всех прикаспийских стран направить усилия в данном направлении. Предлагаю провести этот форум в Туркменистане", — заявил Бердымухамедов, выступая на V саммите "каспийской пятерки".