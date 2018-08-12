ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 авг — ПРАЙМ. Сохранение текущего ослабления рубля может ускорить инфляцию в РФ в 2018 году на 0,5 процентного пункта — примерно до 3%, но она все равно останется в пределах таргета, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Возможно, если курсовые соотношения сохранятся, то вклад в инфляцию мы оцениваем порядка 0,5 процентных пунктов. В конце концов (годовая инфляция — ред.) может подрасти до 3%, может чуть больше, но всё равно инфляция останется в переделах того коридора целевого, который определили правительство и Центральный банк. Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем", — сказал Силуанов в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

По его словам, в последние годы российский рынок смог перестроиться на собственное производство. "Мы видим на рынках, что больше стало российского производства, а не импортного, как это было раньше, то есть импортозамещение произошло, влияние изменения курса на рост цен на потребительские товары сегодня значительно меньше, чем это было вчера. Потому что доля импортных товаров сократилась", — добавил он.