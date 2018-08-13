МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил Минфину России лимитировать пятью днями срок обращения за выплатой по ОСАГО, сообщает в понедельник газета "Ведомости".

"Страховые компании придумали радикальный способ борьбы с автоюристами, которым пытаются противостоять уже несколько лет. Они предложили Минфину ограничить автомобилистов: ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщать компании о страховом случае по ОСАГО, то есть о происшествии", — пишет издание.

По его данным, в организации рассчитывают, что такая мера позволит избежать случаев, когда об убытке сообщается спустя долгий срок после аварии. В РСА отмечают, что такие ситуации зачастую используются мошенниками, поскольку со временем разобраться в обстоятельствах ДТП страховщикам сложно, а задержка выплаты или отказ от нее чреваты штрафом, добавляет издание.

Если соответствующие поправки в закон об ОСАГО примут, то автовладельцу, чтобы получить выплату по прошествии пяти дней, придется доказывать, что у него не было возможности заявить об убытке в указанный срок. В противном случае страховщики смогут законно отказать в выплате.

Представитель Минфина не стал комментировать отношение министерства к инициативе РСА, пообещав, что предложения союза будут рассмотрены. Так же поступит и Центробанк, если получит эти предложения, пишет издание со ссылкой на представителя ЦБ.