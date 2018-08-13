МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Популярный во всем мире мессенджер WhatsApp (с октября 2014 года принадлежит Facebook Inc.) больше не будет применять сквозное шифрование переписок своих пользователей. Об этом пишет портал Akket.

Поясняется, что теперь спецслужбы разных стран смогут достаточно легко получить доступ к перепискам всех пользователей мессенджера.

WhatsApp начнет взимать плату с компаний за сообщения клиентам>>

Создатели этого приложения пошли на такой шаг по требованию Facebook, владельца WhatsApp.

Как говорил ранее основатель Facebook Марк Цукерберг, эти шаги были предприняты компанией по требованию властей США. Поэтому уже начиная с 2019 года будет создана версия приложения с ослабленным шифрованием. Это позволит сотрудникам спецслужб получить информацию об интересующих их пользователях беспрепятственно. По мнению создателя компании, эти меры нацелены на предупреждения действий террористов, а также людей с психическими отклонениями. WhatsApp ограничит переадресацию сообщений из-за распространения фейковых новостей в Индии

Цукерберг рассказал также, что в мессенджере WhatsApp в ближайшем времени появится реклама для того, чтобы создатели приложения смогли получать прибыль от работы популярного мессенджера.