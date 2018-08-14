ВАШИНГТОН, 14 авг /ПРАЙМ/. Госдепартамент США будет комментировать реальные шаги, а не заявления турецкого лидера в части ответа на американские санкции, это в частности касается и угроз президента Турции Тайипа Эрдогана о приостановке использования техники производства США на турецкой территории, заявила в рамках регулярного брифинга для журналистов представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы видели эти заявления в прессе… Мы посмотрим, выльется ли это в реальную политику Турции", — ответила она на просьбу журналистов прокомментировать угрозы турецкого правительства.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна объявит бойкот электронным товарам из США в ответ на американские санкции.

"Против Турции ведется экономическая атака. Раньше подобные вещи делались более скрыто, а теперь они идут на нас открыто. Мы можем сделать две вещи: экономическая и политическая позиция. С экономической позиции мы принимаем меры, наше министерство финансов и казначейство работают день и ночь. Кроме этого, мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но с другой стороны есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venus Vestel, будем применять их", — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

По его словам, Турция способна производить сама все необходимое. "Вместо того чтобы заказывать что-то за рубежом за деньги, мы будем делать еще лучше и сами предлагать им. Наш народ способен на это. Когда мы просили у США беспилотники, (что) они отвечали? "Конгресс не разрешает". Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас мы производим их сами, проблем нет. И производим столько, сколько нам надо", — добавил турецкий лидер.

Турецкая лира в последние месяцы неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро, с начала года она обесценилась по отношению к этим валютам более чем на 40%. Если в начале года за доллар давали примерно 3,75 лиры, то в ночь на понедельник курс превышал 7 лир. Кризис обострился в пятницу, когда президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно.

Отношения США и Турции в последнее время обострились, в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".

Турецкий Центробанк в понедельник объявил, что предоставит местным банкам всю необходимую ликвидность за счет своих резервов. Как отмечается в документе ЦБ, помимо недельных ставок по валютным заимствованиям, частные банки смогут получать валютные кредиты сроком на один месяц. В результате курс лиры прекратил падение к доллару. Во вторник утром турецкая валюта торгуется на уровне понедельника примерно в 6,9 лиры за доллар.