ПЕКИН, 16 авг /ПРАЙМ/. Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"По приглашению американской стороны заместитель министра коммерции, заместитель главы китайской делегации на торговых переговорах по международной торговле Ван Шоувэнь во второй половине августа посетит США во главе делегации для проведения консультаций по китайско-американским торгово-экономическим вопросам", — говорится в сообщении торгового ведомства Китая.

Сообщается, что Ван Шоувэнь проведёт переговоры с заместителем министра финансов США.