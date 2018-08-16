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ПЕКИН, 16 авг /ПРАЙМ/. Заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"По приглашению американской стороны заместитель министра коммерции, заместитель главы китайской делегации на торговых переговорах по международной торговле Ван Шоувэнь во второй половине августа посетит США во главе делегации для проведения консультаций по китайско-американским торгово-экономическим вопросам", — говорится в сообщении торгового ведомства Китая.

Сообщается, что Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.

Китайская сторона вновь подчеркнула, что выступает против политики односторонних действий, торгового протекционизма и не приемлет никаких односторонних ограничительных мер. "Китайская сторона приветствует проведение диалога и контактов на основе равенства и добросовестности", — говорится в сообщении.

Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере, в которых принимали участие министр торговли США Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Стороны даже опубликовали совместное заявление по укреплению торгово-экономического сотрудничества. Однако после последней встрече в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились в силу того, что они не смогли достигнуть какой-либо договоренности по торговым противоречиям, при этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.

Сообщение о предстоящих переговорах прозвучало незадолго до предстоящего "обмена" очередными ввозными пошлинами между двумя странами.

Ранее министерство коммерции КНР сообщило, что Китай 23 августа одновременно с США введет пошлины на американские товары объемом в 16 миллиардов долларов в ответ на аналогичное решение Вашингтона. Китайские пошлины должны вступить в силу 23 августа в 12.01 по пекинскому времени.